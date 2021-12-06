В Севастополе на 25% снизилась заболеваемость коронавирусом

Ситуацию еще не удалось переломить

В Севастополе снизившийся уровень заболеваемости коронавирусом позволил вернуть реабилитацию переболевших коронавирусом в пансионате «Изумруд». Об этом было сообщено сегодня, 6 декабря, в ходе аппаратного совещания в правительстве города.

Вице-губернатор Александр Кулагин в своем докладе отметил темп на снижение ситуации с COVID-19 в Севастополе.

Он доложил, что за неделю в городе заболели 1444 человека, что на 25% меньше, чем неделей ранее. Госпитализация уменьшилась на 7%. Темп прироста суточный сократился на 12%, средненедельный на 27%. Коэффициент распространения сейчас составляет 0,94.

Свободный коечный фонд— 26%. На амбулаторном лечении находится 1668 человек, что на 10% меньше по сравнению с прошлой неделей.

Благодаря снижению нагрузки на коечный фонд, удалось вернуть реабилитацию в пансионате «Изумруд». Глава горздрава отметил, что с интервалом 16 дней планируется пролечить 200 человек.

Подводя итог, губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что, несмотря на снижение заболеваемости, нельзя говорить о том, что удалось переломить ситуацию. Он акцентировал внимание на том, что нужно продолжать соблюдать меры безопасности и вакцинацию.

Напомним, в Севастополе за прошлые сутки коронавирусом заболели 195 человек и восемь человек умерли.

Ольга Сурикова