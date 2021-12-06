В Севастополе мошенницы-гадалки украли у пенсионерки 480 тысяч рублей

В Севастополе разыскивают мошенниц, которые под предлогом снятия порчи выманили у местной пенсионерки почти 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Женщина ничего не понимала, что с ней делали гадалки

«Злоумышленницы настаивали на осуществлении магического ритуала и оказывали на потерпевшую психологическое воздействие, называя имена ее взрослых детей, которым тоже грозят неприятности в жизни», — рассказали в пресс-службе.

Одна из «гадалок» уговорами попала в дом к пенсионерке и убедила собрать и принести деньги для обряда. Получилось около 480 тысяч рублей, которые женщина собрала в пакет и больше их не увидела. Оказалось, мошенницы смогли подменить содержимое пакета и после пострадавшая там обнаружила две тетради.

В настоящее время сотрудники полиции принимают все необходимые меры для розыска и задержания мошенниц.

Напомним, ранее уже сообщалось о промышляющей в Севастополе лжецелительнице, которая при задержании пыталась откупиться от сотрудников ППС.

Ольга Сурикова