В Севастополе мошенницы-гадалки украли у пенсионерки 480 тысяч рублей

Женщина ничего не понимала, что с ней делали гадалки
В Севастополе разыскивают мошенниц, которые под предлогом снятия порчи выманили у местной пенсионерки почти 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городского УМВД.
В отдел полиции обратилась 83-летняя жительница города, которая рассказала, как к ней днем подошли две незнакомки и рассказали, что видят на ней сглаз и сильную порчу. Пожилая женщина сильно испугалась услышанного.
«Злоумышленницы настаивали на осуществлении магического ритуала и оказывали на потерпевшую психологическое воздействие, называя имена ее взрослых детей, которым тоже грозят неприятности в жизни», — рассказали в пресс-службе.
Одна из «гадалок» уговорами попала в дом к пенсионерке и убедила собрать и принести деньги для обряда. Получилось около 480 тысяч рублей, которые женщина собрала в пакет и больше их не увидела. Оказалось, мошенницы смогли подменить содержимое пакета и после пострадавшая там обнаружила две тетради.
В настоящее время сотрудники полиции принимают все необходимые меры для розыска и задержания мошенниц.
Напомним, ранее уже сообщалось о промышляющей в Севастополе лжецелительнице, которая при задержании пыталась откупиться от сотрудников ППС.
Ольга Сурикова