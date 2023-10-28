Городские власти не будут отменять маршрут № 137

Но он станет недоступным для льготников. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, департамент транспорта предложил оставить привычный маршрут в новой маршрутной сети, но сделать его коммерческим, без регулируемого тарифа.

Стоит отметить, что закон позволяет вводить льготы за проезд на маршрутах с нерегулируемым тарифам.

Напомним, в рамках презентации новой маршрутной сети, которая прошла 19 сентября, предлагалось отменить автобусные маршруты: 17, 20, 44, 34, 113 и 137.