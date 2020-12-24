Новогодний подарок от президента уже получили 38 тысяч детей Севастополя

На выплату могут претендовать и дети, рожденные до 31 марта 2021 года

Новогоднюю выплату президента в размере 5 тысяч уже получили 38 тысяч детей Севастополя. Об этом сообщила управляющая отделением Пенсионного фонда России по Севастополю Светлана Бугаенко.

Деньги уже получили те семьи, которые ранее получали ежемесячную выплату на малышей до 3 лет или единовременную – на детей от 3 до 16.

«Я хотела обратить особое внимание, что те семьи, в которых родятся дети до 31 марта 2021 года, должны тоже успеть до 31 марта 2021 года подать данное заявление, и они тоже имеют право на данную выплату в 5 тысяч рублей. Поэтому на сегодняшний день свыше 38 тысяч детей города Севастополя уже данная выплата произведена», – рассказала она, говорится на сайте «Первого Севастопольского».

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По данным ЗАГСа, в Севастополе с 1 июля по сегодняшний день родились чуть более 2 тысяч детей, и 1300 заявлений на получение выплаты уже подано. Теперь пенсионный фонд ждет заявления от родителей, чьи дети появились на свет после 1 июля 2020 года. Они могут его подать через сайт Госуслуги.

Напомним, президент России Владимир Путин во время своей большой ежегодной пресс-конференции пообещал выплаты в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка до семи лет.