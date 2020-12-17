Путин пообещал по 5 тысяч рублей на детей до 7 лет

Подарок к Новому году

Президент России Владимир Путин во время своей большой ежегодной пресс-конференции пообещал выплаты в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка до семи лет. Глава государства анонсировал это как подарок к Новому году.

Президент отметил, что в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией отменены утренники и детские елки, но праздник детям он хочет сделать.

«Я перед тем как сюда прийти посоветовался и с правительством, и с администрацией президента, и мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок — небольшой, скромный, но тем не менее. Всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей», — сказал Путин.

После окончания пресс-конференции на сайте главы государства появился соответствующий указ президента.

Выплаты начисляются на основании выплат в 2020 году, которые назначались ежемесячно на детей до трех лет и единовременно — на детей от трех до шестнадцати лет.

«Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей граждан при предоставлении им иных мер социальной поддержки», — говорится в указе президента.

Фото: kremlin.ru