Новая развязка при въезде на ПОР может лишить заезда жителей улицы Красивой

Жители улицы Красивой в Гагаринском районе выразили свои переживания тем, что проект новой развязки при въезде на ПОР не учитывает поворот с трассы к их домам.

Ранее люди добивались ремонта своей дороги, а теперь обращаются к местным властям с просьбой учесть их интересы, говорится в сюжете телеканала «НТС».

Жительница улицы Красивой Татьяна Дмитроусова рассказала, что им обещали, что их дорога будет включена в перечень ремонта объектов в 2020-2022 годах.

Кроме того, у них возник спор с собственником одного из участков, который начал строительство прямо на дороге в СТ, и сейчас периодически перекрывает проезд. Жители СТ видят несколько вариантов решения конфликта: выкуп или ограничение права пользования части участка для сохранения дороги. Но пока городские чиновники в дело не вмешались. На сегодняшний день собственник проводит планировку земельного участка, периодически перекрывает дорогу для проезда».

И вот недавно они узнали, что проект новой развязки не учел наличие их дороги.

«Мы повторно обратились и в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, и в Законодательное собрание города. Предоставлен ответ, что по результатам выездного совещания принято решение о новом расположении съезда в зону индивидуальной застройки в районе дома №72 по улице Красивая. Мероприятия будут выполнены одновременно с капитальным ремонтом объекта», —рассказала Дмитроусова.

Решить накопившиеся проблемы и отстоять право на беспрепятственный проезд по нормальным дорогам к своим домам севастопольцы попытаются через суд. Местные жители также надеются, что власти Города-Героя учтут их интересы при строительстве новой развязки.

Ольга Сурикова