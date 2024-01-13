Испуг кота в машине привел к ДТП на трассе Ялта-Севастополе

Полиция Севастополя уточнила подробности ДТП на автодороге «Ялта-Севастополь»

4 января в 17:20 на 64 км + 950 метров автодороги «Ялта-Севастополь» столкнулись два внедорожника. Водитель Mercedes Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW Х5.

Как оказалось, одной из причин, которая спровоцировала аварию, стал внезапный испуг кота, находившегося в салоне Mercedes Benz. Питомец перевозился не в специальной переноске, в какой-то момент бросился на водителя и тем самым отвлек его на несколько секунд, которых хватило для выезда на встречку и столкновению с другим авто. К счастью, в этой аварии никто не пострадал, даже кот.

В отношении водителя, нарушившего ПДД, сотрудниками Госавтинспекции составлен административный материал по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».

Ольга Сурикова