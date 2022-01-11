Французский телеканал показал Крым частью России

Французский телеканал «France Televisions» в сюжете о ситуации в Донбассе изобразил Крым частью России. Об этом сообщает ГТРК «Таврида» .

В сюжете телеканала о ситуации на Донбассе были использованы иллюстрации, на которых полуостров был окрашен в те же цвета, что и территория России, а Донбасс и Украина – в другие.

При этом территории Донецкой и Луганской областей, не подконтрольные Киеву, изображены также другим цветом.

«France Televisions» пока не дал официальных комментариев по данному поводу.

Напомним, учащиеся Малой академии наук в Севастополе получили письмо от королевы Елизаветы, в котором она указала наш город как российский.

Ольга Сурикова