В Симферополе снова идет задержка рейсов из-за тумана

Часть рейсов садится в Краснодаре

Сегодня, 11 января, аэропорт «Симферополь» снова работает в сложных погодных условиях.

«После полудня в районе аэропорта усилился туман. На данный момент задерживается прибытие семи воздушных судов», —сообщается на сайте аэропорта.

Уточняется, что экипажи двух воздушных судов приняли решение приземлиться на запасных аэродромах в Краснодаре и Анапе.

Пассажирам порекомендовали следить за статусом рейсов на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.

Отметим, аналогичная ситуация была и вчера, 10 января, задержка некоторых рейсов превышала 12-14 часов. Людям приходилось спать на лавочках в залах ожидания.

Ольга Сурикова

Фото: Юрий Югансон