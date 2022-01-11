Крым

В Симферополе снова идет задержка рейсов из-за тумана

11-01-2022
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Часть рейсов садится в Краснодаре

Сегодня, 11 января, аэропорт «Симферополь» снова работает в сложных погодных условиях.

«После полудня в районе аэропорта усилился туман. На данный момент задерживается прибытие семи воздушных судов», —сообщается на сайте аэропорта.

Уточняется, что экипажи двух воздушных судов приняли решение приземлиться на запасных аэродромах в Краснодаре и Анапе.

Пассажирам порекомендовали следить за статусом рейсов на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.

Отметим, аналогичная ситуация была и вчера, 10 января, задержка некоторых рейсов превышала 12-14 часов. Людям приходилось спать на лавочках в залах ожидания.

Ольга Сурикова
Фото: Юрий Югансон

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