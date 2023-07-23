Работница Морской библиотеки спасла тонущую пенсионерку

Елена Касьянова работает переплетчицей в Севастопольской морской библиотеке, а на досуге спасает людей из воды.

Дело было 14 июля на пляже «Хрустальном». Елена с подругой пришли на пляж искупнуться. Во время водных процедур она заметила, что женщина преклонного возраста не справляется с водой и начинает тонуть.

«Женщина, изо всех сил гребла к берегу, а с места не двигалась. Мы на нее смотрим и видим, что она постепенно уходит под воду», — рассказала ForPost Елена Касьянова.

Елена прыгнула в воду, начала вытягивать пенсионерку из воды, попутно сигнализируя всем вокруг, что нужна помощь. Отдыхающие помогли дотянуть и вытащить женщину на берег. Позже подошли спасатели.

«Одной рукой я ее держала, другой гребла к берегу. И одновременно кричала «Помогите», чтобы привлечь внимание спасателей. Сначала среагировали отдыхавшие на пляже мужчины – одни прыгнули в воду и подталкивали женщину к берегу, другие принимали ее на суше. Я вышла из воды последней. К этому моменту моя подруга уже вызвала «скорую». Подошли и спасатели, которые начали делать с пострадавшей какие-то манипуляции. А потом разогнали людей, чтобы не мешали и, пока один из них откачивал женщину, другие начали фотографироваться», — делится невольная спасательница.

Примечательно, что изначально за спасение пенсионерки публично поблагодарили именно спасателей, но позже, когда факт спасения работницей библиотеки был опубликован в интернет сообществах Елене вручили благодарственное письмо от губернатора.

Напомним, 19 июля у Памятника затопленным кораблям утонула пожилая женщина. Ее тело достали спасатели, а Следственный комитет проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.