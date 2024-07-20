«Летнее» севастопольское вино вошло в пятерку лучших по версии главного сомелье России

Президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян дал рекомендации по выбору вина для жаркого лета.
Как пишет РБК, выбор пал на вина из белого сорта винограда — «Совиньон блан».
В топ-5, по версии Саркисяна, вошли:
- «Совиньон Блан Красная Горка», Галицкий и Галицкий (Анапа);
- «Совиньон Блан», Лефкадия (Крымск);
- Gunko Winery, Sauvignon Blanc (Крымск);
- Семейная винодельня Гусевъ, «Совиньон Блан» (Нижняя Волга);
- Le K2 Sauvignon Blanc «На свету» (Севастополь).
Кроме севастопольского вина, в подборке лучших оказалось также бахчисарайское «Эссе Совиньон Блан».
Дарья Тимофеева
Фото: pixabay.com