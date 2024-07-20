«Летнее» севастопольское вино вошло в пятерку лучших по версии главного сомелье России

Жизнь
20-07-2024
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Президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян дал рекомендации по выбору вина для жаркого лета.

Как пишет РБК, выбор пал на вина из белого сорта винограда — «Совиньон блан».

В топ-5, по версии Саркисяна, вошли:

  • «Совиньон Блан Красная Горка», Галицкий и Галицкий (Анапа);
  • «Совиньон Блан», Лефкадия (Крымск);
  • Gunko Winery, Sauvignon Blanc (Крымск);
  • Семейная винодельня Гусевъ, «Совиньон Блан» (Нижняя Волга);
  • Le K2 Sauvignon Blanc «На свету» (Севастополь).

Кроме севастопольского вина, в подборке лучших оказалось также бахчисарайское «Эссе Совиньон Блан».

Дарья Тимофеева

Фото: pixabay.com

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