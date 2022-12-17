Несогласованные земляные работы обесточили 6 подстанций в Севастополе

В Севастополе 16 декабря произошло отключение электроэнергии вследствие проведения несогласованных земляных работ. Персоналом ООО «СГМП» была повреждена кабельная линия напряжением 6000 Вольт, состоящая на балансе «Севастопольэнерго».

На несколько часов оказались обесточены 6 трансформаторных подстанций, которые подают электроэнергию на ул. Молодых Строителей, ул. Тараса Шевченко, ул. Фиолентовское шоссе.