Крымчанин оштрафован за громкое прослушивание в машине песни «Червона калина»

Крымчанина оштрафовали за прослушивание песни украинских националистов и выкрикивание экстремистских лозунгов.
Инцидент произошел вечером 11 ноября. Житель района подъехал под местный магазин и громко включил в своем автомобиле песню «Червона калина» – неофициальный гимн украинской организации «Украинская повстанческая армия»*, а также выкрикивал лозунги этой запрещенной экстремистской организации, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.
Свою вину подсудимый признал и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа – 45 тыс. рублей.
* организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ
Ольга Сурикова