Крымчанин оштрафован за громкое прослушивание в машине песни «Червона калина»

Крымчанина оштрафовали за прослушивание песни украинских националистов и выкрикивание экстремистских лозунгов.

Инцидент произошел вечером 11 ноября. Житель района подъехал под местный магазин и громко включил в своем автомобиле песню «Червона калина» – неофициальный гимн украинской организации «Украинская повстанческая армия»*, а также выкрикивал лозунги этой запрещенной экстремистской организации, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.