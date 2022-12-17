В Севастополе пьяная женщина осквернила мемориал Морским пехотинцам

Неадекватное поведение женщины насторожило жильцов дома, расположенного рядом с территорией мемориала Морским пехотинцам. Они назвали наряд Росгвардии.

Прибывшие бойцы обнаружили на месте происшествия у памятника разбросанные венки, в близлежащих палисадниках — вырванные с корнем кусты, а на стоянке — прятавшуюся между припаркованных машин пьяную женщину.

Дебоширкой оказалась уроженка одного из Закавказских государств, которая перебралась на ПМЖ в Севастополь.

От своих действий она и сама пострадала. Когда она выдергивала кусты возле памятника, то не удержавшись на ногах, упала и ударилась головой о бетонный бордюр.

На появление росгвардейцев женщина отреагировала нецензурной бранью. При этом, она раскидала вокруг автомобилей свою верхнюю одежду. Правоохранителям пришлось ей еще оказывать доврачебную помощь, а затем уже доставлять в отдел полиции.

Ольга Сурикова