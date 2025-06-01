Ко Дню защиты детей в Ялте открыли самый крупный туннельный океанариум на полуострове

Крым
01-06-2025

Общая площадь достигает 800 квадратных метров, представлено свыше 150 видов морских обитателей. Это мурены, черноморские рыбы, экзотические рыбы со всего мира и даже пять видов акул.

Океанариум оформлен в стиле подводной пещеры. На входе установлена внушительная фигура нержавеющей акулы, ставшая украшением набережной Ялты.

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