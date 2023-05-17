Немка, обнаружившая сторонников Украины в Ялте, рассказала Зеленскому, как дела в Севастополе

Немка-блогер Алина Липп записала видеоблог для президента Украины Владимира Зеленского, в котором показала, как в реальности выглядит Севастополь сейчас.



Напомним, в одном из видео Липп из Ялты несколько молодых парней высказались в поддержку Украины. После этого в ТГ-канале «Крымский Смерш» появилось видео, на котором один из них просит прощение за свои слова.

В Германии на блогерку заведено уголовное дело, ей грозит 3 года тюрьмы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал на весь мир о том, что Крым находится в заброшенном состоянии.