Президент Украины Владимир Зеленский рассказывает на весь мир о том, что Крым находится в заброшенном состоянии.

Он завил во время общения с итальянской прессой, что знает, что сейчас происходит на полуострове. И, по его данным, от «жемчужины, которой раньше был Крым, сейчас ничего не осталось».

«Никакого туризма нет, ничего нет. Восстанавливать Крым придется очень-очень долго. И без Украины это невозможно. Крымчане это украинцы, они все против России… Россия им принесла утраченный туризм, нет никакой экономики, жизни нет, развития там нет… », – заявил украинский президент.

Ольга Сурикова