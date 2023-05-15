Зеленский заявил, что в Крыму утрачен туризм

В мире
15-05-2023
Комментариев нет

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывает на весь мир о том, что Крым находится в заброшенном состоянии.

 

Он завил во время общения с итальянской прессой, что знает, что сейчас происходит на полуострове. И, по его данным, от «жемчужины, которой раньше был Крым, сейчас ничего не осталось». 

«Никакого туризма нет, ничего нет. Восстанавливать Крым придется очень-очень долго. И без Украины это невозможно. Крымчане это украинцы, они все против России… Россия им принесла утраченный туризм, нет никакой экономики, жизни нет, развития там нет… », – заявил украинский президент.

Ольга Сурикова

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *