Утром самолет-разведчик подсматривал за Крымом

Авиаразведка США вновь следит за Крымом, но с большого расстояния. Об этом сообщило сегодня агентство «Новый День».

Утром самолет Bombardier Challenger CL650 компании Lasai aviation llc (борт. номер N159L, позывной BRIO66), оснащенный экспериментальной системой радиоэлектронной разведки ARTEMIS II и действующий в интересах США, вылетел с аэродрома Шауляй в Литве. В воздушном пространстве Румынии он вел разведку зоны СВО, территории полуострова Крым и Приднестровья, а также акватории Черного моря.

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Ольга Сурикова

Фото: Pixabay