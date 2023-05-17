В парке Победы заработал платный общественный туалет

В Севастополе с сегодняшнего дня начал работать общественный туалет на пляже в парке Победы.
Стоимость посещения сейчас составляет 20 рублей.
Как сообщили в горхозе, оплата производится как наличными , так и картой.
На бесплатное посещение имеют право следующие категории граждан:
инвалиды ВОВ
ветераны ВОВ
инвалиды 1,2, 3 групп инвалидности
участники СВО
многодетные матери
дети сироты
дети дошкольного возраста
Поясняется, что оплата за туалеты идет на их содержание: оплату труда кассиров и уборщиц, приобретение моющих средств и ремонт.
Напомним, в ходе последней сессии Заксобрания депутатами была затронута тема работы общественных туалетов, в частности в парке Победы. Депутат Елена Глотова констатировала, что совсем недавно в парке прошел ряд мероприятий, приуроченных Дню Победы, при этом люди были лишены возможности цивилизовано справить естественные потребности.
Ольга Сурикова