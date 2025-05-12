Нейросеть будет помогать лечить севастопольцев с сентября

Севастополь подключат к федеральной системе искусственного интеллекта «МосМедИИ», которая помогает врачам анализировать снимки и быстрее ставить диагнозы. Об этом стало известно на заседании правительства 7 мая.

«Мы подали заявку, и с сентября начнётся подключение. Все больницы будут интегрированы в систему. Это важный шаг в цифровизации», — сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

На развитие медицинских IT-систем и закупку техники власти направили 15 млн рублей из резервного фонда правительства. Деньги пойдут на техническое сопровождение централизованных баз лабораторных данных и медицинских изображений, а также на оснащение автоматизированными рабочими местами новых отделений.

Что такое «МосМедИИ»





Московская платформа «МосМедИИ» — это система с искусственным интеллектом, разработанная в рамках эксперимента по цифровизации здравоохранения. Она даёт регионам бесплатный централизованный доступ к ИИ-сервисам, которые анализируют КТ, рентген и маммографию. С июля 2024 года 11 регионов начали тестировать платформу. Врач принимает решение самостоятельно, а ИИ помогает выявить отклонения и повысить точность диагностики.

По словам Денисова, сейчас в Севастополе уже работают четыре системы с ИИ — они используются при диагностике рака груди, лёгких и других заболеваний.

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Дмитрий Островский