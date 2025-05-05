Губернатор Севастополя поручил врачам «не хихикать», а объяснять людям, куда отправлять клещей на анализ

В Севастополе будет рассмотрена возможность бесплатного обследования клещей на опасные заболевания, а пока что глава города Михаил Развожаев призвал врачей вести себя с пациентами корректно и объяснять им, как обращаться в государственные спецлаборатории для проведения платного анализа.

В ходе заседания правительства Михаил Развожаев высказал свое возмущения относительно поведения врачей в травмпункте Первой горбольницы во время обращения людей с жалобами на укусы клещей.

«Вроде все сделали, все наладили. В травмпунтах людей отправляют в какие-то частные непонятные места, значит, там хихикают, рассказывают, что никогда такого не было, везите куда хотите. Жалобы на Первую городскую больницу, на травмпункт. Там люди не понимают, для чего они работают, может быть, в другом месте где-то работу поискать. Воспитательные работы проведите, тем более у нас главный врач депутат. Должен понимать, как надо с избирателями работать», — заявил Развожаев и поручил главе депздрава «навести порядок» и самому съездить в травмпунты: «Объясните людям, как у нас теперь это все работает, если им смешно».

Глава города добавил, что сейчас в гослабораториях можно сделать исследование за 900 рублей, в дальнейшем будет рассмотрена возможность выделения средств на эти цели из госпрограммы. По его словам, речь идет о небольших суммах — не более одного миллиона за весь сезон.

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Ольга Сурикова