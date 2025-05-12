Кинотеатр «Россия» станет ключевым визит-центром региона

Пока кинотеатр приостанавливает свою работу до конца года.

Об этом сообщил начальник управления развития предпринимательства и инвестиционного климата Михаил Калиниченко.

В конце прошлого года Севастополь принял участие в конкурсном отборе и вошел в число пяти регионов в рамках которых в этом году откроются флагманские филиалы Национального центра «Россия».

Севастопольский филиал станет первым в Южном федеральном округе.

В здании будет проведен капитальный ремонт, обновят зал кинотеатра, а также появится конференц-зал, современная выставочная экспозиция, иммерсивный кинотеатр и гастрономический ряд с традиционной севастопольской кухней.

Филиал призван стать ключевым визит-центром региона.

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