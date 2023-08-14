Недавно отремонтированную подпорную стену на 4-й Бастионной проверят на протечки

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проверить недавно отремонтированную подпорную стену на улице 4-й Бастионной на наличие протечек.

Поводом к этому стало появление в сети фотографий с мокрыми пятнами на отремонтированной за 11 млн рублей стене.

«Пролив сделайте, где у вас там не проходит вода. Очевидно, что пятно такое, что внутри где-то попало в переборку, где-то дренаж забился или просто не выполнен», — поручил губернатор.

Как сообщил в ответ на поручение заместитель губернатора Евгений Горлов, сейчас ответственные службы проверяют водопроводные сети на наличие возможных протечек. Также Горлов заверил, что все конструкции для водоотведения на объекте выполнены и приняты техническим надзором, но их проверят еще раз.

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