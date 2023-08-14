В Крыму микроавтобус с 6 детьми влетел в столб

Происшествия
14-08-2023
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Сотрудники Госавтоинспекции Алушты устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали дети.

По предварительным данным, сегодня ближе к полудню на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта 57-летний водитель частного автомобиля Dodge Grand Caravan, двигаясь со стороны  Алушыа в направлении Симферополя, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.

Установлено, что в автомобиле находилось 6 детей возрастом от 5 до 16 лет.

В результате ДТП водитель и 4 несовершеннолетних пассажиров получили повреждения и были доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ольга Сурикова

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