В Севастополе простились с водителем морской пехоты, погибшим на Украине

Сегодня в Севастополе проводили в последний путь водителя отделения морской пехоты 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты, гвардии старшего сержанта Павла Волкова.

Павел Евгеньевич родился в Ленинграде. Учился и рос в Севастополе, окончил школу №35 с углубленным изучением немецкого языка имени Героя Советского Союза Г. А. Абызова, затем Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова по специальности судовождение. В 2014 году был участником Русской весны.

Работал на разных предприятиях города, а осенью 2022 года принял решение служить по контракту и отправился выполнять задачи специальной военной операции.

Павел погиб, защищая село Работино в Запорожской области. Сейчас там идут тяжелые бои. Наши воины стойко удерживают позиции и отбивают атаки ВСУ, которые безуспешно пытаются зайти в Работино, написал губернатор Михаил Развожаев.

Ольга Сурикова