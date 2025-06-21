Не стало народной артистки России Валентины Талызиной

О ее кончине сообщил Театр Моссовета, где Талызина проработала более пятидесяти лет.

Творческое наследие актрисы включает более ста ролей в спектаклях и фильмах. Зрители знают ее по картинам: «Ирония судьбы, или с лёгким паром!», «Старики-разбойники», «Большая перемена» и многим другим.

Голосом Валентины Талызиной разговаривает главная героиня фильма «Ирония судьбы, или с лёгким паром!» — Надя, а также мама дяди Фёдора из любимого всеми мультфильма «Простоквашино».

«Севкор» выражает соболезнование родным и близким Валентины Талызиной. Светлая память талантливой женщине и великой актрисе.

Фото: Театр Моссовета

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