С 28 июня на улице Тараса Шевченко введут изменения в организации дорожного движения

Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

С 28 июня улица Тараса Шевченко станет главной дорогой по направлению к развязке со Столетовским проспектом.

Для водителей, движущихся со стороны магазина «Фреш», установят знак «Уступи дорогу».

Также ограничат въезд к многоквартирным домам № 27 и №29 по Столетовскому проспекту. Доступ к ним будет возможен через новую кольцевую развязку.

Эти меры предусмотрены проектной документацией по строительству новой дороги на Столетовском проспекте. Ожидается, что такие изменения позволят упорядочить движение транспорта и исключить образование пробок.

Фото: Правительство Севастополя

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