Качество ремонта подпорных стен на улице Будищева вызывает вопросы у горожан

Начавшийся ремонт двух аварийных подпорных стен на улице Будищева, 42 и 54А озаботил местных жителей. По их мнении, отсутствующая в проекте заливка бетонного основания будущего строения, может стать источником опасности, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

Горожане переживают, что, если не скрепить камни подпорной стены должным образом, в дальнейшем, во время дождей, земля и камни могут посыпаться в окна домов, которые находятся ниже.

Подпорные стены на улице Будищева 42 и 54А будут выкладывать из бутового камня, заявил начальник отдела Управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Александр Скляр. На эти два аварийных объекта выделено по два млн рублей.

«Есть, естественно рабочие вопросы в части фундамента, который здесь, от которых мы в целом отталкиваемся и уже будет возведение. То есть вопросы по их усилению. И в рамках авторского надзора будет произведена корректировка. Рядом находится объект, Будищева 54А, планируем где-то в течение полутора месяцев, так как он по объему значительно больше, чем Будищева 42, поэтому его рассматриваем. И Заря Свободы там тоже аналогичный объект планируем в течение месяца, пока позволяет погода, завершить эти работы», — сказал Скляр.

После получения строительных материалов, начнут строительство подпорных стен. Одновременно ведется обсуждение вопроса о благоустройстве окружающей территории в районе дома №42 на улице Будищева, включая необходимое асфальтирование. Завершение ремонта обоих объектов запланировано до конца текущего года.

Ольга Сурикова