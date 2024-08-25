Названы признаки скорого гибридного удара по Крыму и Севастополю

Вооруженные силы Украины при поддержке НАТО в ближайшее время могут нанести гибридный ракетный удар по Крымскому полуострову. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на ряд военно-политических Telegram-каналов.
Признаком возможного скорого удара эксперты называют выход из украинских портов Одессы и Измаила в акваторию Черного моря «подозрительных» сухогрузов с контейнерами для военных целей.
По данным экспертов, они встали на рейд «ближе к Крыму».
«На борту этих «грузовиков» расположены станции РЛС и контейнеры MLRS пуска ракет типа Himers и MGM-140», — приводит издание информацию одного из ресурсов.
Сухогрузы сопровождают военные катера ВСУ.
По мнению аналитиков, вторжение украинских войск в Курскую область — это отвлекающий маневр, главный удар должен быть нанесен по Крыму и Севастополю после полного выявления всех позиций российских ЗРК и попытки их уничтожения.
Противник просчитывает варианты одновременного отвлечения систем противовоздушной обороны в Крыму и на Черноморском флоте, пояснили эксперты.
Напомним, еще весной этого года министр обороны Великобритании Грант Шэппс посоветовал руководству Украины отложить планы контрнаступления и сосредоточиться на ударах по Крыму и уничтожении Черноморского флота России.
Дарья Тимофеева
Фото: Минобороны РФ