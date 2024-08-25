Названы признаки скорого гибридного удара по Крыму и Севастополю

Вооруженные силы Украины при поддержке НАТО в ближайшее время могут нанести гибридный ракетный удар по Крымскому полуострову. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на ряд военно-политических Telegram-каналов.

Признаком возможного скорого удара эксперты называют выход из украинских портов Одессы и Измаила в акваторию Черного моря «подозрительных» сухогрузов с контейнерами для военных целей.

По данным экспертов, они встали на рейд «ближе к Крыму».

«На борту этих «грузовиков» расположены станции РЛС и контейнеры MLRS пуска ракет типа Himers и MGM-140», — приводит издание информацию одного из ресурсов.

Сухогрузы сопровождают военные катера ВСУ.

По мнению аналитиков, вторжение украинских войск в Курскую область — это отвлекающий маневр, главный удар должен быть нанесен по Крыму и Севастополю после полного выявления всех позиций российских ЗРК и попытки их уничтожения.

Противник просчитывает варианты одновременного отвлечения систем противовоздушной обороны в Крыму и на Черноморском флоте, пояснили эксперты.

Напомним, еще весной этого года министр обороны Великобритании Грант Шэппс посоветовал руководству Украины отложить планы контрнаступления и сосредоточиться на ударах по Крыму и уничтожении Черноморского флота России.

Дарья Тимофеева

Фото: Минобороны РФ

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