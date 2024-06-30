В Севастополе уже пятый день разыскивают 64-летнего мужчину

В Севастополе объявлен розыск 64-летнего Владимира Стручкова. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Крым».

Где сейчас находится пропавший мужчина, неизвестно. Сведений о нём нет со среды, 26 июня.

Поиски осложняются тем, что у мужчины проблемы с памятью, он дезориентирован в пространстве.

Приметы Владимира Стручкова: рост 167 сантиметров, худощавый. Глаза серо-голубые, волосы седые.

Был одет в шорты и футболку синего цвета, поверх — коричневая кофта. На ногах — тапочки.

Если вы что-либо знаете о месте нахождения мужчины или видели его, позвоните по бесплатному номеру горячей линии «Лизы Алерт»: 8-800-700-54-52 или по единому номеру экстренных служб — 112.

Дарья Тимофеева

Ориентировка: Лиза Алерт Крым / ВКонтакте

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города