В Севастополе уже пятый день разыскивают 64-летнего мужчину

В Севастополе объявлен розыск 64-летнего Владимира Стручкова. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Крым».
Где сейчас находится пропавший мужчина, неизвестно. Сведений о нём нет со среды, 26 июня.
Поиски осложняются тем, что у мужчины проблемы с памятью, он дезориентирован в пространстве.
Приметы Владимира Стручкова: рост 167 сантиметров, худощавый. Глаза серо-голубые, волосы седые.
Был одет в шорты и футболку синего цвета, поверх — коричневая кофта. На ногах — тапочки.
Если вы что-либо знаете о месте нахождения мужчины или видели его, позвоните по бесплатному номеру горячей линии «Лизы Алерт»: 8-800-700-54-52 или по единому номеру экстренных служб — 112.
Дарья Тимофеева
Ориентировка: Лиза Алерт Крым / ВКонтакте