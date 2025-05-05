Названа причина, почему до сих пор не работает лифт в переходе у остановки «Памятник Матросу Кошке»

Сегодня в ходе заседания правительства губернатор Севастополя Михаил Развожаев поднял вопрос о том, когда же будет запущен лифт в обновленном подземном переходе возле памятника Матросу Кошке.

На что замгубернатор Павел Иено назвал новый срок сдачи: «В течение месяца». Сейчас, по его словам, ожидается поставка дополнительных запчастей, необходимость покупки которых выяснилась в процессе сдачи.

«Как вот они построили новый объект? Теперь какие-то уже три месяца ждем дополнительные запасные части. Если там нужны запчасти, может сразу новый лифт купить какой-то, который нормально туда встанет. Все за их (подрядчика -ред.) счет, естественно», — заявил Развожаев и дал время на решение этой проблемы до 1 июня, иначе «начнутся разбирательства».

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Ольга Сурикова