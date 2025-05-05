В Севастополе установят дежурства возле памятников Великой Отечественной войны

В Севастополе более 150 памятников Великой Отечественной привели в порядок органы власти

Как доложила в ходе аппаратного совещания глава Севнаследия Ирина Масликова, более 150 объектов были распределены за 34 исполнительными органами государственной власти города Севастополя для проведения работ по благоустройству и текущему ремонту.

В рамках поступивших уведомлений проведены работы на 32 дотах и дзотах, 6 батареях и казематах, 72 братских могилах и одиночных захоронениях, 48 обелисках, памятниках и памятных мест.

В свою очередь губернатор Михаил Развожаев поручил чиновникам следить за своими подведомственными памятниками, в частности «чтобы хотя бы раз в неделю там кто-то появлялся». Это, по его словам, позволит правоохранителям оперативно реагировать на акты вандализма.

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Ольга Сурикова