В Севастополе на одну пробку на дороге может стать меньше

В Севастополе к празднованию Дня Победы убирают дороги и остановочные комплексы, восстанавливают асфальтобетонные покрытия. Уже, по словам директора дептранса Станислава Тамаева, заменены верхние изношенные слои асфальта на участке проезжей части по улице Багря.

«На сегодняшний день проводятся работы на кольце на пересечении улиц Генерала Мельника и Лабораторного шоссе. Осталось две ночи, и мы уже практически к 8-му числу завершим эту работу», — доложил он в ходе заседания правительства.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, в какое время суток проводятся работы, потому утром там скапливается «пробочка, мягко говоря». Глава дептранса заверил, что все работы ведутся по ночам.

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Ольга Сурикова