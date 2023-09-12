Названа причина перебоев с топливом на юге России

Перебои с топливом на юге России возникли из-за попыток создать искусственный дефицит путем закрытия заправок. Об этом сообщил «РИА Новости» министр энергетики РФ Николай Шульгинов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Ситуация на юге России в большей степени связана не с логистическими сложностями, а с тем, что кто-то просто пытался сыграть на ситуации – закрывал заправки, создавая искусственный дефицит», – сказал он.