В Севастополе через 3-4 года может появиться центр для бездомных людей

В Севастополе по-прежнему отсутствует приют для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или ведущих асоциальный образ жизни.

Такой категорией граждан занимаются в городе либо общественные организации, либо сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения. Последние выявляют ситуацию, в которой оказался бездомный, помогают в восстановлении документов, обращениях в суды.

«Учитывая, что, по состоянию на сегодня, специализированного учреждения в Севастополе нет, принято промежуточное решение после ремонта на площадке Дзигунского,19, разместить отделение, в которое мы сможем помещать этих людей», — отметила в ходе сессии заксобрания директор департамента соцзащиты Елена Сулягина.

При этом добавив, что еще одной проблемой является отсутствие специализированного помещения, где можно этих людей санировать.

Что касается самого проекта по созданию отдельного учреждения, которое будут заниматься людьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, то, по словам Сулягиной, площадка уже определена. Сейчас выделены 260 млн рублей, они включены в ФЦП. «И надеемся, в течение трех-четырех лет этот вопрос мы закроем», — заключила чиновник.

Напомним, в Севастополе еще в 2019 году приют для бездомных людей хотели открыть в пригороде Севастополя.

Ольга Сурикова

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