Наталья Поклонская пообещала рассказать подписчикам о языческом празднике

Наталья Поклонская пообещала рассказать подписчикам о древнем языческом кельтском празднике

Советник генерального прокурора России Наталья Поклонская анонсировала празднование древнего языческого кельтского праздника Самайн в своем Telegram-канале.

На видео она босая в народном костюме идет по траве и как русалка сидит на дереве.

«Рассказывая о древних преданиях, о принципах пантеонов различных систем (скандинавская, кельтская, славянская, шумеро-аккадская….), не преследую цели оскорбить иные религии. Исключительно с уважением отношусь к ним. Именно так меня учит моя система ценностей (мой пантеон), а именно: принципам чести, доблести и правды, — отмечает советник генерального прокурора Наталья Поклонская.

«Подробности нашей женско-ведьмовской встречи чуть позже», — добавляет она.

Протиерей Александр Овчаренко сравнил бывшего прокурора Крыма с русалкой на ветвях и обвинил в реконструкции «язычества».

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Анна Левина