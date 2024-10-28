Сегодня в Никитском ботаническом саду открылся бал хризантем

Сегодня, 28 октября, в солнечный теплый день в Никитском ботаническом саду открылась выставка «Осень в танце хризантем».

В этом году высажено 43500 растений 460-ти сортов.

На выставке представлены сорта 1935 года — ‘Queen Mary’, ‘Rayonnante Pink’, ‘William Seward’, а также классические виды 60-70-х годов прошлого века: Вишневый Сад, Горный Хрусталь, Золотой Паучок, Иней, Лунная Серенада, Рассвет, Славяночка.

Гости бала увидели настоящие раритеты – шесть сортов китайской селекции (‘Весенний Рассвет на Дамбе Су-Ти’, ‘Ласточка’, ‘Огни Пекина’, ‘Пурпуровая Луна’, ‘Темное Пламя – Мягкое Золото’, ‘Феникс’). Также в экспозиции красуются все 18 королев Балов, которые выбирались с 2007 г.

Фото Анны Корниловой

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Анна Левина