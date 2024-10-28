Полиция Севастополя снова предупреждает о случаях дистанционного мошенничества

Самой распространенной схемой является обещание высоких доходов от инвестиций.

69-летний севастополец потерял более 277 тысяч рублей, поверив мошеннику, который обещал сверхприбыль через мессенджер. Когда мужчина осознал, что стал жертвой, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает, что обещания «легких» деньги обычно исходит от мошенников. Если вам поступает такое предложение, немедленно прервите разговор и не общайтесь с незнакомцем.

Мошенники часто представляются сотрудниками органов безопасности или банковскими работниками. Они запугивают историями о снятии денег, об оформлении кредитов, о подозрении в тяжких преступлениях.

Настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят с такими требованиями и не просят конфиденциальные данные. Если вам поступает подобный звонок, прекратите общение и сообщите полиции по телефону 102.

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Анна Левина