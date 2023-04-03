Севастопольское регби в лицах: Буренкова Татьяна

Продолжаем знакомить вас с севастопольскими регбистками в рамках совместного проекта «Севкора» с Севастопольской городской федерацией регби — «Севастопольское регби в лицах». Сегодня мы расскажем про Буренкову Татьяну.

Татьяна родилась в Севастополе. Учится на визажиста в Севастопольском профессиональном художественном колледже.

До прихода в регби она перепробовала разные виды спорта: и командные, и единоборства.

«В одних мне не хватало командного духа, а в других сплочённости. С регби я познакомилась на втором курсе колледжа и именно в этом виде спорта мне удалось найти дружную команду и замечательного тренера», — рассказал Татьяна.

Поиграв в РК «Чайка» у нее появилось желание развиваться в спорте, которое, как она сама рассказала перерастает в страсть.

«Только огромное желание поможет изменить свой режим, поменять весь образ жизни», — подчеркивает регбистка.

Татьяна активный член движения «Юнармия».

«В свободное время мы занимаемся волонтерской деятельностью, принимаем участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, готовимся к параду на 9 мая», — подытожила спортсменка.