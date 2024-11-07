«Наша миссия – чтобы женщины были удовлетворены родами»: «Севкор» пообщался с доулой

Для многих слово доула – нечто непонятное. Кто такие доулы, какую миссию они несут, рассказала специально для «Севкора» профессиональная сертифицированная доула Юлия Велик.

Доула – это помощница в родах, женщина, осуществляющая профессиональный уход за роженицей, оказывающая ей непрерывную эмоциональную, физическую и информационную поддержку в процессе родов.

«Наша миссия — помогать женщинам, которые готовятся стать матерями. На самом деле, доулы существует давно. С давних времен женщины поддерживали друг друга во время беременности и в послеродовый период, который является очень важным не только для ребенка, но и для матери. Это помощь на эмоциональном плане, информационном и практическая помощь в родах, такая как — сделать женщине массаж, подержать за руку, вытереть пот со лба. Есть миф, что доулы принимают роды. Это не так. С медицинской частью мы совершенно не связаны», — рассказывает Юлия.

Таким образом, доула – это безоценочная поддержка в родах и что важно – непрерывная поддержка. Когда доула находится в контакте с женщиной постоянно.

Были исследования, которые показывают, что когда женщины имеют непрерывную поддержку со стороны доулы, снижается уровень кесаревых сечений, уменьшается количество родов, когда нужно использовать щипцы, женщины остаются довольны своим опытом.

«Очень важно, чтобы с женщиной находился человек, который ее поддерживает безоценочно. Тогда женщины удовлетворены родами, они хотят рожать ещё, у них легче проходит послеродовый период и адаптация к материнству. Они не говорят потом, что роды – это ужас и больше такого в своей жизни им не надо.

Да, в Севастополе пока такая ситуация, что в севастопольский роддом не пускают профессиональных доул. Как члены Ассоциации профессиональных доул России и сертифицированные доулы мы ищем путь сопровождать женщин в нашем роддоме. Также важно, что мы следуем этическому кодексу. Доула в родах — это востребованное явление сейчас. Мы хотим идти открыто, не скрывая, кто мы», — говорит Юлия.

Сама Юлия решила стать доулой после травматичного опыта первых родов. Она стала готовиться ко второй беременности более тщательно, изучая информацию с разных сторон, и по-другому выбирая место родов.

«Когда все получается, женщина чувствует себя по-особенному, она готова рожать дальше, она словно парит и ощущает больше счастья. Моя миссия, чтобы большее число женщин были удовлетворены своими родами и дарили свою любовь ребенку», — говорит Юлия.