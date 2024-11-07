Где в Севастополе не будет света 8 ноября — список адресов

Восьмого ноября в Севастополе запланировано отключение электроэнергии. «Севкор» сообщает, где именно не будет света.

с 09:00 до 13:00

КСП «Красный Октябрь», 766,724-726(чет),760,770-776(чет),780-782(чет),725-727(нечет),733,759,769-773(нечет),777,78, 392, 1040, 1044, 1050, 1054, 1058, 753, 1037, 1041, 1051

с 09:30 до 15:00

СНТ «Икар-3», 4, 10, 20, 24-26(чет), 34, 38, 180, 970, 10, 25-А, 3-7(нечет), 17, 21, 1071-1075(нечет);

СНТ «Ригель», 116,210,910-912(чет),419-А,501,801;

СНТ «Икар-2», 52,114,134,214,232,282,292,334,295-А,135,195,273,281,299,421.

с 09:00 до 17:00 на 1- 1,5 часа

ул. Пулеметчика Андреева, 8-А,6-8(чет),14,11;

ул. Разведчика Колобуна, 18-А,1-7(нечет),11,21-23(нечет),329;

ул. Разведчика Копылова, 6-8(чет),22.

ул. Монастырское шоссе, 9-А,11.

ул. Кавказская, 16/2,15/2,17/2;

ул. Станюковича, 2-48(чет),49/1,1-49(нечет);

ул. Таманская, 20;

ул. Танкистов, 4,95-97(нечет).

СНТ «Декоративное», 2-8(чет),20,44,226,1054-1056(чет),1,9,13,39,425;

СНТ «Специалист», 4,1160,1161;

СНТ «Кипарис», 42,226,7-А.

ул. Драчука, 2-18(чет),1-13(нечет);

ул. Волжская, 2,6;

ул. Оранжерейная, 2-14(чет),1164,1-21(нечет);

ул. Цветочная, 2-10(чет),1-11(нечет);

ул. Цыганкова, 2-20(чет),1-21(нечет);

ул. Южная, 1-25(нечет).

СНТ «Гераклея-2», 37.

СНТ «Рябинушка», 94-А,18-Б,134-А,66,74,92-94(чет),98,189-А,111-А,157-А,173-А,217-А;

СНТ «Ветерок», 12-А,32-А,26-А,4,10,18,22-24(чет),3,37-А,47-А,1-39(нечет);

СНТ «Чайка», 54.

пер. 2-й Аквамариновый, 4-6(чет),3;

пер. Топазный,1;

ул. Летчика Минакова, 6;

СНТ «Черноморец-2», 321;

пер. 1-й Аквамариновый , 6,1;

ул. Летчика Мусатова, 38;

ул. Румянцевская, 2.

ул. Бориса Шейнина, 28-А,32-А,2-32(чет),36/4,19-Б;

проезд Каспийский, 74-А,74-82(чет);

ул. Колодкина, 30-А,22-А,2-24(чет),3-35(нечет),759,859;

ул. Каспийская,120/99;

ОК ЖСТИЗ «Лабораторный», уч.28;

ул. Артиллеристов, 111-113(нечет).

СНТ «Фрегат», 134-А,112-А,4-12(чет),20-22(чет),28,34,113-А,87-А,9-41(нечет).

СНТ «Нива», 36-А,2,36,27,35,71,87.

с. Орлиное

ул. Полевая, 2,28-36(чет),5-Б,5-В,5-Г,5-И,5-Е,5-А,5-Е/2;

ул. Культурная, 2-16(чет),15-А,17-А,5-А,7-А,1-17(нечет);

ул. Пушкина, 2-18(чет),5,7,17;

пер. Батилиманский, 4-А;

ул. Широкая, 2-24(чет);

ул. Строительная, 2-14(чет),7-9(нечет),949;

ул. Вишневая, 37-Б,35-А,37-А,43-В,45-А,1-А,4.

с 09:00 до 17:00

с. Морозовка

урочище Алсу — ДОЛ «Алсу-2».

с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 на 1 час

с. Морозовка

ул. Ключевая 3-17 (нечет), 2-18 (чет), 2-А, 3-А, 6-Б, 7/1, 7/4, 7/5, 7/6, 7/8;

пер. Ключевой 5, 6, 7, 9.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер