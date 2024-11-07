Движение катеров между Артиллерийской бухтой и Михайловской батареей возобновляется

Хорошая новость для жителей Севастополя. С 8 ноября возобновляется движение катеров между Артиллерийской бухтой и Михайловской батареей.
Несколько дней севастопольцы испытывали большое неудобство. Из города было крайне сложно добраться на Северную сторону из-за того, что шторм сдвинул плавучий причал на Радиогорке. Это затруднило швартовку катеров и проход пассажиров.
Но в настоящее время известно, что проектно-изыскательные работы по восстановлению причала идут вовсю.
Катера временно будут швартоваться к плавучему причалу на Михайловской батарее.
Что касается более глобальных работ, они запланированы на 2025 год.
Чтобы причал стал боле устойчивым и волны не смогли его сдвинуть, проведут строительно-монтажные работы.
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Кристина Ветер