Наркокурьер в Севастополе перевозил гашиш во флаконе от дезодоранта

Житель Севастополя предстанет перед судом за попытку сбыта крупной партии гашиша на территории города.

Как сообщили в пресс-службе полиции, чтобы добраться до нужного места, фигурант заказал такси, а с целью конспирации спрятал свертки с «дурман-травой» в коробку из-под мобильного телефона и пустой флакон от дезодоранта.

По пути он был задержан полицейскими, которые изъяли смертоносное зелье.

Оказалось, что мужчина в 2022 году устроился курьером в теневой наркомаркет. В дальнейшем, следуя указаниям куратора, он забрал запрещенное вещество из схрона, расфасовал его дома на мелкие партии и намеревался большую часть размесить по тайникам в Балаклавском районе Севастополя.

Обвиняемый находится под стражей, его дело передано в суд.

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Ольга Сурикова