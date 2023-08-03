Следствие засекретило дело Игоря Стрелкова

Уголовное дело, которое было возбуждено в отношении экс-главы минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), следствие засекретило из-за гостайны.

Стрелкова подозревают в публичных призывах к экстремизму через Telegram-канал.

В среду, 2 августа, стало известно, что следствие засекретило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы министерства обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом РБК сообщил его адвокат Александр Молохов.

Он отметил, что это единственное, что можно сообщить.

«Статья 283 УК (разглашение государственной тайны. — РБК) — дело серьезное», — добавил Молохов.

От дальнейших комментариев по делу адвокат отказался, сославшись на данную им подписку о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну.

В судебном заседании, которое прошло в Мещанском суде Москвы 21 июля, говорилось, что расследование ведут следователи ФСБ.

Ольга Сурикова