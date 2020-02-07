Находки на пл. Ушакова и пл. Лазарева не будут консервировать

Члены рабочей группы, исследовавшие находки, обнаруженные при реконструкции ул. Большая Морская, пришли к выводу, что они не являются объектами археологического наследия. Объекты не подлежат консервации, и подрядчик может продолжить работы.

Представитель СевГУ Семен Осиповский уточнил, что такие дренажные системы, как на пл. Ушакова есть по всему городу. Объект на пл. Лазарева интересный, но серьезного исторического значения не имеет.

Эксперты обнаружили предметы из железа, прутья и трубы небольшого диаметра, фрагменты кабеля, пластиковое ведерко. На следующей неделе планируется изучение конструктива при демонтаже с помощью техники.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)