В Севастополе более 100 школьников стали Юными инспекторами движения

В технопарке «Кванториум» прошла торжественная церемония вступления школьников Севастополя в ряды юных инспекторов движения (ЮИД). Более 100 человек из 10 образовательных организаций теперь будут рассказывать сверстникам о правилах дорожного движения.

В мероприятии приняли участие уполномоченный по правам ребенка Севастополя Марина Песчанская и начальник отдела управления ГИБДД УМВД России по городу Севастополю подполковник полиции Любовь Волкова.

Подготовкой ребят подготовкой ко Всероссийским соревнованиям ежегодно занимаются педагоги Севастопольской станции юных техников совместно с сотрудниками ГИБДД. Уполномоченный по правам ребенка лично вручила новобранцам свидетельства о включении их в отряды ЮИД.

Любовь Волкова отметила, что теперь в каждой школе города есть действующий отряд ЮИД, который возглавляет опытный педагог. Сотрудники ГИБДД ежемесячно организовывают для них сборы, снабжают методическими материалами и курируют мероприятия.

По материалам пресс-службы детского технопарка «Кванториум»