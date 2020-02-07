В Севастополе рассказали о демографической ситуации и проблемах семей

Сегодня состоялся круглый стол «Современная семья: вызовы и проблемы, с которыми сталкиваются молодые супружеские пары в Севастополе».

По данным начальника Управления ЗАГС г. Севастополя Ирины Жариковой Севастополь уже шестой год лидирует в РФ по количеству заключаемых браков на душу населения. Сегодня по закону заявление в ЗАГС можно подавать за год до даты бракосочетания и в любое отделение ЗАГС. Многие пары из других регионов и стран приезжают в Севастополь, чтобы узаконить свой союз.

При этом, точных данных о количестве разводов нет, так как бывшие супруги часто приходят в разные отделения ЗАГС для получения свидетельств.

По словам Ирины Жариковой сейчас средний возраст пар, регистрирующих брак, заметно вырос. Многие создают семьи в достаточно сознательном возрасте, нередко в 30-35 лет.

Севастопольское отделение «Федерации психологов образование России» провело социологический опрос, в котором поучаствовало около 1000 человек. Основными причинам разводов респонденты назвали зависимость одного из супругов (алкогольную, наркотическую, иную), отсутствие доверия (измены), и отсутствие взаимопонимания. По словам Ирины Жариковой женщины, подавая на развод, также часто называют причиной низкий заработок мужа.

В 2019 году количество смертей в Севастополе на 25 % превысило количество браков. При этом около 10 % умерших — приезжие. Одна из главных причин смерти в регионе — цирроз печени. Заболевание заметно «помолодело», сегодня от него умирают не только пожилые граждане, но и люди в возрасте 30-40 лет, в основном мужчины.

За 2019 год в Севастополе родилось 4323 ребенка, 41% — первый ребенок в семье, 40% — второй ребенок, 13% — третий ребенок. 236 малышей родились в семьях четвертыми.

До 2020 года в Севастополе планируется открыть 16 детских садов, которые смогут принять до 4000 детей. Более 1,5 тысяч семей хотели бы отдать ребенка в ясельные группы, но их сейчас недостаточно. По словам начальника отдела дошкольного образования Севастополя в каждом детском саду города планируется создать Центры игрового развития для детей, не посещающих сад, и группы кратковременного пребывания для детей до 3-х лет. Сегодня такой центр работает в детском саду № 69.

Ирина Жибоедова