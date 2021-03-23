Нахимовский район продолжает утопать в мусоре

Расцениваем эту статью, как открытое письмо к регоператору ООО «БГС»

В редакцию нашего издания продолжают приходить многочисленные обращения наших читателей, жалующихся на качество вывоза мусора в Нахимовском районе.

По словам жителей, мусор вывозится нерегулярно, контейнерные площадки не убираются, особенно плачевно обстоят дела с вывозом строительного мусора. В новых микрорайонах, где жильцы активно делают ремонт в новостроях, просто образуются свалки строительных отходов, и никто не предпринимает никаких мер, чтобы исправить ситуацию.

Действительно ли дела с вывозом мусора обстоят настолько плачевно, разбирался корреспондент «Севкора».

Грязные площадки, переполненные лодки и куры, клюющие мусор

Проехавшись по злачным местам Нахимовского района и пообщавшись с местными жителями, наш корреспондент был вынужден констатировать, что дела в районе с вывозом мусора обстоят действительно плачевно.

При этом на удивление забиты не только контейнеры, но и урны, стоящие вдоль тротуаров и пешеходных дорожек.

Переполненные баки мы видели практически на всей территории района, особенно плачевно дела обстоят в садоводческих товариществах, в сельской зоне и вокруг новостроев.

Вот как выглядят контейнерные площадки в ТСН «Сапун-гора». Просто жуткое зрелище. А ведь жители платят немалые деньги за вывоз мусора.

«До нового года мусор вывозился исправно, контейнеры никогда не были переполнены, контейнерные площадки убирались, такого свинства никогда не было. С февраля новый подрядчик и вот оцените результат его работы – наше ТСН просто утопает в мусоре. Ни горхоз, ни регоператор не предпринимает каких-либо мер по контролю над работой подрядчика по вывозу мусора», — возмущается жительница ТСН «Сапун-гора» Татьяна.

В шоке от всего происходящего и житель улицы Горпищенко Александр. Молодой мужчина прожил здесь всю жизнь и впервые сталкивается с таким хаосом в сфере вывоза мусора: «Я вырос в микрорайоне Горпищенко, несмотря на то, что это окраина, тут всегда было чисто, дворы были ухожены, мусор вывозился исправно. То, что происходит сейчас просто недопустимо».

Аналогичный кошмар мы видели на улицах Редутная, Нечаева, Тимирязева и практически по всему району.

«Я каждый день гуляю здесь с ребенком и вынуждена наблюдать картину переполненных контейнеров и видеть, как ветер разносит мусор по всей Ушаковой балке», — говорит жительница улицы Хрулева Наталья.

По словам молодой матери, такая ситуация с вывозом мусора сложилась после Нового года, до этого все было более или менее прилично.

Солидарна с девушкой и жительница улицы Островского Валентина Николаевна. Ее также категорически не устраивает, как качество вывоза мусора, так и качество уборки дворов и общественных пространств.

По ее словам, Корабелка всегда была гордостью Севастополя, местом компактного проживания легендарных судоремонтников, и она в шоке от того, что происходит сейчас и во что превращается микрорайон.

Тем не менее, из всего, что видел корреспондент «Севкора» самая жуткая картина все же на Сахарной головке. Тут на грязных неубранных контейнерных площадках гуляют куры, почти что «деревенская идиллия». Вряд ли мясо кур, питающихся на помойке непонятно чем, будет экологически чистым продуктом.

Как мы отмечали выше, полный бардак творится и с вывозом строительных отходов. Практически все строительные лодки переполнены, строительный мусор валяется вокруг контейнерных площадок. А самое интересное, что несмотря на то, что контракт на вывоз мусора с территории всего Нахимовского района выиграло ООО «Грин Крым» все лодки строительного мусора промаркированы ООО «Экоэкспресс», а большинство просто без опознавательных знаков. Фактически это является нарушением условий контракта с подрядчиком и может стать основанием для его разрыва. Но как мы увидим далее это далеко не единственный случай, когда подрядчик нарушает условия контракта.

Новый подрядчик

«Севкор» решил разобраться, что же произошло и почему так резко обострилась ситуация с вывозом мусора в Нахимовском районе. Оказывается, с 1 февраля 2021 года за вывоз ТКО в районе отвечает новый подрядчик ООО «Грин-Крым». Ранее вывоз мусора осуществляла компания КП «Чистый город», одна из старейших компаний на рынке ЖКХ, занимающаяся вывозом твердых коммунальных отходов вот уже четверть века.

Для примера новый подрядчик ООО «Грин-Крым» согласно данным из открытых источников существует всего несколько лет и располагает штатом аж в шесть сотрудников.

Еще более интересна выписка из ЕГРЮЛ этой организации. Оказывается, ООО «Грин-Крым» помимо сбора отходов может заниматься производством драгоценных металлов, организовывать работу игровых автоматов и казино, предоставлять услуги дополнительного образования, осуществлять инженерные изыскания, предоставлять услуги риелторов, заниматься розничной торговлей на рынках и даже строительством автомобильных дорог, и это всего лишь десятая доля услуг, предоставляемых этим предприятием. В общем, ООО «Грин-Крым» фактически может выиграть все подряды правительства города и это со штатом в шесть человек.

Для сравнения КП «Чистый город» существует четверть века, насчитывает до полутысячи сотрудников и располагает технической базой почти на миллиард рублей. Разница очевидна.

Новый подрядчик не в состоянии своими силами справиться с объемом выигранного им контракта и привлекает субподрядчиков, в частности с части Нахимовского района мусор вывозит сам региональный оператор по вывозу ТКО ООО «БГС». То есть получается, что ООО «Грин-Крым» в некотором роде фирма-прокладка, не обладающая собственными ресурсами и привлекающая субподрядчиков.

Вместе с тем, большинство контейнеров, расположенных в Нахимовском районе, вообще без каких-либо опознавательных знаков, что является важным нарушением условий контракта на вывоз мусора. Жители при всем желании даже не знают, на кого им жаловаться, на ООО «БГС» или же на ООО «Грин -Крым», контейнеры то безымянные.

Еще одно систематическое нарушение: в большинстве случаев контейнеры расположены за пределами контейнерных площадок, что также недопустимо. Более того, контейнерные площадки не оборудованы специальными пандусами, но это уже вина управляющих компаний и муниципалитетов.

Регоператор нарушений «не замечает»

Интересно, что несмотря на жалобы жителей района и очевидные огрехи оператора по вывозу ТКО, в ответ на официальный запрос «Севкора» в адрес регоператора ООО «БГС» нам ответили, что «оператор в целом выполняет контрактные обязательства, но недочеты в работе встречаются».

Хотя прямо скажем, определение «недочеты» по отношению к тому бардаку, который мы описали выше, явно слишком мягкое.

Также в ООО «БГС» нас заверили, что все предписания в связи с выявленными нарушениями устраняются ООО «Грин-Крым» буквально в течение суток.

Будем расценивать нашу статью, как открытое письмо к регоператору ООО «БГС» с перечнем вопиющих нарушений работы подрядчика по вывозу ТКО в Нахимовском районе. Искренне надеемся, что на нашу статью последует незамедлительная реакция.

Дарья Тимофеева