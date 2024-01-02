Над Белгородом и Белгородским районом сбито 8 воздушных целей

Над Белгородом и Белгородским районом третий раз за день сработала система ПВО.

«По предварительным данным, есть один погибший — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Также еще четверо человек пострадали в районе авторынка, у них осколочные ранения.

Есть повреждения в частном секторе, 4 автомобилях и одном автобусе.

Напомним, 30 декабря Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, погибли 25 человек, 5 из которых дети.

Ольга Сурикова