Определен размер выплаты родственникам погибших при обстреле в Белгороде

Власти выплатят родственникам погибших при атаке ВСУ на Белгород по 3 млн рублей

Пострадавшие при этом получат 500 тыс. рублей, если им был нанесен средний и тяжкий вред здоровью.

«Родственникам погибших будет выплачено по 3 млн руб. Такую же суммы мы выплачиваем и военнослужащим, погибшим во время СВО. После заключения врачей выплатим 500 тысяч рублей, которые положены, если здоровью нанесен средний или тяжкий вред. Так же как и военным», — написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Выплаты будут производиться после окончания новогодних и рождественских выходных.

Напомним, число жертв субботней атаки ВСУ на Белгород выросло до 25 человек, 5 из которых дети.

Ольга Сурикова